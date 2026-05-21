Lazio, Sabatini su Sarri: "A Napoli ancora lo celebrano. Sono sicuro che..."
21.05.2026 21:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Il futuro di Maurizio Sarri è un'incognita. L'unica certezza è che il tecnico toscano lascerà la Lazio dopo una stagione travagliata, difficile, forse anche ai limiti dell'impossibile per gestione dello spogliatoio e dell'ambiente. Tra le squadre che hanno messo nel mirino il Comandante per la propria panchina ci sono il Napoli e l'Atalanta. Proprio su un possibile ritorno di Sarri in Campania si è espresso, ai microfoni di Radio Tutto Napoli l'ex direttore sportivo, anche della Lazio, Walter Sabatini: "Napoli celebra ancora il calcio espresso da Sarri. Sarebbe accolto con grande euforia e credo che anche lui sarebbe felice di tornare".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.