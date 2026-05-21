Er Faina: "Sono preoccupato. Il futuro della Lazio non esiste..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Damiano Er Faina. Nel corso del suo intervento ha detto la sua opinione sulle parole di Lotito, soffermandosi anche sulle sue preoccupazioni per il futuro della Lazio.

LE PAROLE DI LOTITO - "Lotito dice di aver delegato ed è giusto farlo nel calcio. Lui credo che abbia in testa il modello Berlusconi che, però, delegava a persone competenti. Ma chi l'ha messa lì la persona delegata? Quali sono i risultati arrivati di cui parla? Chi ha richiamato Sarri? A me non sembrava che a parlare fosse il presidente della Lazio ma un'opinionista. Sono rimasto sconcertato, se non altro per quello che ha detto del campo. Giocatori come Mihajlovic, Veron, Simeone se ne sarebbero andati. A volte mi domando come sia possibile. Se quest'anno la Lazio avesse vinto una coppa come l'Europa League avrei anche capito la critica a qualche giocatore. Forse non ci rendiamo conto che la Lazio potrebbe arrivare decimo. Ho visto un post di una pagina dell'Udinese che scriveva 'ce la possiamo fare ad arrivare noni'. Parla dei Friedkin che hanno speso un miliardo per la Roma, se qualcuno lo facesse per la mia squadra del cuore potrei pure non vederlo mai".

"Io sono svuotato. Ieri c'era un ragazzo della Lazio in live che ci ha scritto che Sarri in finale non ha capito niente quando abbiamo letto il passaggio di Lotito sul campo. Al di là della ragione e del torto va presa l'essenza delle parole, non la frase in sé. Le parole di Lotito sono state riprese da tutti, anche dalle pagine social monotematiche. Le sue parole spesso vengono pubblicate da chiunque. Diventa virale. Questo significa che quello che dice va oltre la Lazio. Come se ne esce? Questa è una domanda da un milione di euro. Lui dice di aver delegato alla persona sbagliata, ma non potrebbe mettere qualcuno di forte? Ha mai pensato a un Paratici? Io glielo vorrei chiedere".

ALLENATORI - "Sarri torna per la piazza non per Lotito e Fabiani, ci ha provato. Non so quale dirigente vorrebbe lavorare con Lotito e la stessa domanda andrebbe fatta sull'allenaotre. Quale allenatore oggi vorrebbe lavorare con questa società? In giro sento dire che la Lazio la accetta solo un allenatore che vuole lanciarsi nel calcio che conta. Ma non è vero. Se chiedi a Runjaic oggi accetta la Lazio? La situazione in casa Lazio può peggiorare ancora. Oggi vedo gente che se la prende con Sarri. Oggi il calcio è mainstream, l'opinione non è più locale, è nazionale. Gli allenatori di oggi guardano anche le reazioni sui social. Un Pisacane guarda quello che viene scritto. Il punto oggi non è neanche più Pisacane o Thiago Motta, è il futuro. Il futuro della Lazio non esiste. Sono preoccupato, non ti puoi aggrappare più a niente, non c'è neanche più il gusto a prendere in giro alla Lazio. Sembra di sparare sulla croce rossa".