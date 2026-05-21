"Sarri al Napoli, è fatta": Pellegatti sicuro, ecco l'annuncio
21.05.2026 20:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si prepara il valzer delle panchine in Serie A. A fine stagione ci saranno tanti cambi di allenatori, a partire dalla Lazio. La seconda esperienza di Sarri sulla panchina biancoceleste ormai è terminata, l'addio è praticamente una formalità. Il tecnico ha già avuto richieste in Serie A da Napoli e Atalanta: nei prrosimi giorni farà la sua scelta.
Il giornalista Carlo Pellegatti, però, è già a conoscenza di dove andrà. E l'ha rivelato ai microfoni di news.superscommesse.it. Di seguito le sue parole a riguardo: "Napoli? Arriverà Sarri, ne sono sicuro da un mese, piace tantissimo al popolo napoletano e alla società partenopea".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.