Roma - Lazio, Cancellieri risponde a Svilar: lo scontro nel derby
21.05.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Una delle 'risse' del derby della Capitale ha visto Svilar e Cancellieri come protagonisti. Dopo un inserimento con la palla in area di rigore, l'attaccante della Lazio colpisce la mano del portiere della Roma, in uscita. "Che c***o fai?", urla subito il belga una volta che si è rialzato. E i due vanno allo scontro: "Ma io potevo prendere il pallone, che c***o vuoi?", è la risposta dell'esterno biancoceleste, come si è visto su BordoCam di Dazn. Alla fine, l'arbitro Guida ha ammonito Cancellieri ed Hermoso, che era arrivato a difendere il suo compagno di squadra.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.