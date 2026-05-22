Lazio, fascia destra deludente: uno tra Isaksen e Cancellieri può partire
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si interroga sul futuro della fascia destra, dove né Gustav Isaksen né Matteo Cancellieri sono riusciti a convincere pienamente. I due esterni si sono alternati per tutta la stagione senza mai trovare continuità: 5 gol per il danese, 4 per l’ex Parma, numeri troppo bassi per garantire un reale salto di qualità offensivo.
Sarri non ha mai scelto un titolare fisso, affidandosi di volta in volta alla condizione del momento, ma raramente ha ottenuto risposte soddisfacenti. La Lazio, infatti, ha sofferto molto in zona gol: appena 39 reti in 37 giornate, con Isaksen miglior marcatore in campionato della squadra nonostante i soli cinque centri.
Per questo, in estate il club ascolterà eventuali offerte: tra i due potrebbe partire chi garantirà la plusvalenza migliore. Più che una scelta tecnica, infatti, come scrive il Corriere dello Sport, la decisione sembra legata a motivi economici e alla necessità di intervenire sul mercato. Anche perché i numeri stagionali, pur modesti, rappresentano quasi i rispettivi record personali in Serie A. Intanto i due si giocano ancora una maglia per la sfida contro il Pisa: uno partirà titolare, l’altro entrerà a gara in corso.