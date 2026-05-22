Lazio | Difficile un Sarri-bis a Napoli: il tecnico verso l'Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Maurizio Sarri sembra ormai lontano dal Napoli. Nonostante il club abbia cercato di soddisfare le richieste del tecnico, i dubbi dell’allenatore non si sono mai sciolti del tutto e, nelle ultime ore, le distanze sarebbero diventate difficili da colmare.Il Napoli ha fretta di programmare il nuovo ciclo dopo l’addio di Antonio Conte e attendeva una risposta definitiva che però non è arrivata.

Per questo il club di Aurelio De Laurentiis e del ds Giovanni Manna starebbe virando su altri profili. Stando al Corriere dello Sport, invece, Sarri, appare sempre più orientato verso l’Atalanta, dove potrebbe ritrovare Cristiano Giuntoli, con cui ha lavorato insieme al Napoli.