Lazio | Difficile un Sarri-bis a Napoli: il tecnico verso l'Atalanta
22.05.2026 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Maurizio Sarri sembra ormai lontano dal Napoli. Nonostante il club abbia cercato di soddisfare le richieste del tecnico, i dubbi dell’allenatore non si sono mai sciolti del tutto e, nelle ultime ore, le distanze sarebbero diventate difficili da colmare.Il Napoli ha fretta di programmare il nuovo ciclo dopo l’addio di Antonio Conte e attendeva una risposta definitiva che però non è arrivata.
Per questo il club di Aurelio De Laurentiis e del ds Giovanni Manna starebbe virando su altri profili. Stando al Corriere dello Sport, invece, Sarri, appare sempre più orientato verso l’Atalanta, dove potrebbe ritrovare Cristiano Giuntoli, con cui ha lavorato insieme al Napoli.
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.