Calciomercato Lazio | Lo Stoccarda alza il prezzo per Demirovic: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Il futuro è più incerto che mai in casa Lazio ma, tra poche settimane, si aprirà ufficialmente il mercato e, tra i nomi accostati ai biancocelesti, c’è anche quello di Ermedin Demirovic, attaccante dello Stoccarda e della nazionale bosniaca.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il classe 1998 in stagione ha collezionato 15 reti in 37 presenze nonostante un infortunio al piede lo abbia tenuto ai box per circa due mesi da ottobre a dicembre.
Su Demirovic c’è anche il forte interesse del Leeds ed è per questo che il club tedesco non ha nessuna intenzione di cederlo a un prezzo di favore e, anzi, come riportano i media tedeschi la richiesta sarebbe molto lata, circa 30 milioni di euro.
Con l’addio di Sarri, tra l’altro Lotito e Fabiani sperano che in attacco possa essere rilanciata la candidatura di Ratkov acquistato a gennaio per 14 milioni e che ha collezionato appena 228 minuti in otto apparizioni.
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