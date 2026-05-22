Lazio, Sarri e Lotito alla resa dei conti: quando è previsto l'incontro
RASSEGNA STAMPA - Una stagione tremenda per la Lazio che avrà un epilogo ancora più brutto. L’avventura di Sarri sembra essere giunta ai titoli di coda e - come riporta Il Messaggero - il tecnico attende solamente di incontrare il presidente per comunicargli la sua decisione. Ha chiesto un incontro per concordare la rescissione.
Non c’è modo per ricucire lo strappo, troppo profondo, e nemmeno i due anni di contratto in essere possono riavvicinare le parti. Lotito, prosegue il quotidiano, potrebbe presentarsi a Formello già oggi o domani prima della sfida col Pisa ma il faccia a faccia si consumerà solamente dopo. Il confronto dovrebbe avvenire entro lunedì, le questioni da discutere sono impegnative. Ballano diversi milioni tra le ultime mensilità, commissioni pendenti e non sarà facile venirne a capo.
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