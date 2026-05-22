Lazio, abbonamenti a rischio: un danno che mette in "pericolo" il Flaminio
RASSEGNA STAMPA - La Lazio chiuderà la stagione col Pisa, la sfida è in programma sabato sera alle 20:45 all’Olimpico. Per l’occasione, si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero, sono stati venduti poco più di duemila biglietti che si sommeranno a qualche altra presenza ma lo stadio sarà semi deserto anche stavolta. È la fotografia del momento, dello sconforto dei tifosi sempre più profondo.
Le dichiarazioni rilasciate dal presidente qualche giorno fa hanno alimentato ancora di più il vuoto che si è creato intorno. A questo si aggiunge il futuro incerto con un allenatore prossimo ai saluti e mezza squadra che potrebbe seguirlo. Non si vede la luce, l’ambiente è esasperato e saturo. I sostenitori, prosegue il quotidiano, hanno già chiarito le intenzioni per la prossima annata: niente abbonamento.
La stagione che verrà dunque, rischia di superare il record negativo del 2016 quando nel primo giorno di campagna si fidelizzarono appena 11 persone. Alla fine si arrivò a quota 6mila abbonati. Una situazione che manderebbe in fumo circa 7 milioni di euro e lo svuotamento dell’Olimpico metterebbe pure in crisi la pubblica utilità del Flaminio.
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