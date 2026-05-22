Luis Alberto, il messaggio per Pedro: "Siamo tutti orgogliosi di te"
Tra i tanti saluti speciali per Pedro, che contro il Pisa giocherà la sua ultima gara con la maglia della Lazio. Nel video della società biancoceleste c'era anche Luis Alberto, che ha mandato un messaggio al suo ex compagno di squadra. Di seguito le sue parole.
"Caro fratello mio, come stai? È finita un'avventura di cui devi essere molto orgoglioso. Almeno noi spagnoli siamo molto orgogliosi di tutto ciò che ci hai dato. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per questo sport. Ti ringrazio per avermi aperto la porta di casa tua, per essere stato un compagno meraviglioso e per avere sempre un sorriso sul viso. Ti mando un abbraccio molto forte e ti auguro il meglio per quello che verrà. Sempre con la felicità, come sempre. Ti voglio bene!".