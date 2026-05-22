Lazio, virale l’appello di un 13enne: la richiesta a Lotito in tutte le lingue
RASSEGNA STAMPA - Un adolescente di tredici anni, Giuseppe Angiulli, sta portando avanti sui social una protesta pacifica contro la gestione del presidente Lotito. Ogni giorno gli chiede di “liberare la Lazio” in una lingua diversa e ha intenzione di farlo fino a quando il patron non venderà.“L’idea - ha spiegato al Corriere della Sera - mi è venuta ispirandomi al mio amico Pred, uno youtuber lazialissimo. È un grido d’aiuto. Mi sono fatto portavoce del disagio dei laziali: la sua gestione è inaccettabile”.
Il ragazzino è un difensore dell’Atletico Lodigiani, un giorno spera di giocare per la sua squadra del cuore. La fede calcistica gliel’ha trasmessa suo papà, Domenico. Al momento si accontenta di “contribuire alla protesta dei tifosi. Continuerò a chiedere a Lotito di liberare il club in ogni lingua del mondo. Spero di non ricevere insulti. Vorrei che cedesse a qualcuno che possa farci sognare”.
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