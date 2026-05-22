Immobile saluta Pedro: "Grazie per quello che hai fatto per la nostra Lazio"
22.05.2026 11:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lungo messaggio di saluti per Pedro, che contro il Pisa giocherà la sua ultima gara con la maglia della Lazio. Nel video pubblicato dalla società biancoceleste è presente anche l'ex capitano Ciro Immobile. Di seguito le sue parole per lo spagnolo.
"Pedrito, volevo augurarti il meglio, dirti che sei una persona meravigliosa. Oltre che un grandissimo campione, questo lo sanno tutti. Ma sei una persona fantastica e solo chi ti conosce veramente bene può dire una cosa del genere. Ti auguro il meglio, a te e alla tua famiglia. Ti mando un abbraccio grandissimo. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra Lazio. Un abbraccio grande".
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.