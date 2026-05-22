Lazio, Lotito è infuriato con Sarri: cosa sta succedendo
RASSEGNA STAMPA - Sarri lascerà la Lazio. Ormai il suo addio è sicuro, manca solo l'incontro decisivo con la società per chiudere (per la seconda volta) la sua esperienza nella Capitale. Negli ultimi giorni il tecnico è stato avvicinato da Napoli e Atalanta, ha chiesto tempo per scegliere dove proseguire la sua carriera. Anche se al momento sembra più proiettato verso Bergamo.
Ma per tutte queste trattative, Lotito è infuriato. A rivelarlo è l'edizione odierna de Il Mattino: il presidente della Lazio sarebbe irritato dal fatto che Mau abbia già iniziato a parlare con altre squadre. Per questo il rischio è che possa trattenerlo finché ci sarà un sostituto. I due comunque si vedranno presto a Formello per trovare la via d'uscita, visto che ballano due anni di contratto. Dopo di che Sarri dovrebbe essere libero di firmare con un altro club.