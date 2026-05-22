Lazio, Lotito è infuriato con Sarri: cosa sta succedendo

22.05.2026 11:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Lotito è infuriato con Sarri: cosa sta succedendo

RASSEGNA STAMPA - Sarri lascerà la Lazio. Ormai il suo addio è sicuro, manca solo l'incontro decisivo con la società per chiudere (per la seconda volta) la sua esperienza nella Capitale. Negli ultimi giorni il tecnico è stato avvicinato da Napoli e Atalanta, ha chiesto tempo per scegliere dove proseguire la sua carriera. Anche se al momento sembra più proiettato verso Bergamo.

Ma per tutte queste trattative, Lotito è infuriato. A rivelarlo è l'edizione odierna de Il Mattino: il presidente della Lazio sarebbe irritato dal fatto che Mau abbia già iniziato a parlare con altre squadre. Per questo il rischio è che possa trattenerlo finché ci sarà un sostituto. I due comunque si vedranno presto a Formello per trovare la via d'uscita, visto che ballano due anni di contratto. Dopo di che Sarri dovrebbe essere libero di firmare con un altro club.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.