"Cairo è stanco, vuole vendere il Torino!": la rivelazione di Graziani

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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista concessa ai taccuini di Tuttosport, Ciccio Graziani ha parlato del momento complicato che sta vivendo il Torino. Come alla Lazio con Lotito, i tifosi granata hanno iniziato una dura contestazione (senza entrare allo stadio) contro il presidente Cairo. E proprio sul futuro del patron si è soffermato l'ex attaccante. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Siamo quasi a un punto di non ritorno, bisognerebbe fare qualcosa, dobbiamo pensare alla strategia per andare avanti. Il Comunale era pieno di colori e passione: ora guardo in tv la partita del Toro e sembra tornato il Covid, mentre altrove no. Vedo spazi vuoti, assenza di calore e trasporto, abbiamo perso il senso di appartenenza. L’unica cosa che può succedere è che un domani questa società possa essere appetibile per essere presa da altri e si vivrà una situazione diversa, ma non bisogna aspettare quel momento".

"A me Cairo ha detto più volte di voler vendere il Toro, mi ha detto: “Sono stufo di questa continua contestazione che penalizza me e la squadra, ma se nessuno mi prospetta la possibilità di comprare cosa devo fare? Devo regalare il Toro?”. Va considerato il valore del brand, se arrivasse qualcuno con voglia e potenzialità io penso che questa società verrebbe venduta. Cairo non ha mai detto che non venderà, anzi, ha quasi voglia di vendere per il bene suo e del Torino, ma se non arriva chi compra, come fa?".