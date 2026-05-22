Rambaudi: “Lotito non può far finta di niente. La Lazio peggiorerà“
Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio ha parlato del momento della squadra biancoceleste in relazione alla figura di Lotito e alle sue recenti dichiarazioni. Di seguito le sue parole.
“Lotito non può far finta di niente. Gli imprenditori ragionano sì sui numeri, ma devono sapere che nel calcio 1+1 non fa sempre 2: ci vuole spirito imprenditoriale, ma anche empatia per i tifosi. Parla di mancanza di coraggio dei calciatori, ma è lui in primis ad avere una strategia da zero a zero”.
“Nella vita, come nel calcio, servono emozioni. Mi auguro che qualcuno possa aprirgli una visuale diversa della vita. Lui attacca per non essere attaccato, non sa stare al confronto. Non mi piace il fatto di sapere che si comincerà un anno anche peggio dell’ultimo”.