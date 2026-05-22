Peruzzi: "Lazio? Mi piaceva fare il dirigente. Ricordo a Formello che..."
RASSEGNA STAMPA - Ai taccuini di Tuttosport, l'ex portiere Angelo Peruzzi ha parlato soprattutto di temi di casa Juventus, non senza dimenticare il suo recente passato alla Lazio da dirigente. Di seguito le sue parole: "Da dirigente, alla Lazio, chiedevo ai colleghi: perché quando perdiamo i nostri giocatori sono i più scarsi? A volte i calciatori si giudicano solamente guardando i gol che fanno la domenica".
"A proposito di algoritmi: una volta Walter Sabatini, a Formello, mi aveva chiesto consiglio sul portiere che avrebbe preso il mio posto dopo l'addio. Quaranta minuti di dvd, le migliori parate fatte fino a quel momento. “Questo è meglio di Zoff”, gli dico. Avevo visto solo cose positive, neanche un gol preso: era impossibile giudicarlo davvero. Lippi mandava il suo vice, Pezzotti, a seguire un giocatore per settimane: lo conosceva, pranzava con lui. Sceglieva l'uomo prima delle qualità tecniche. Adesso si è persa questa situazione qui, questo tentativo di avvicinarsi. E i numeri sono certamente più freddi, in questo senso".
"Cosa fa oggi Peruzzi? Si diverte. Si gode la pensione. Mi piaceva fare il dirigente, ma non ho trovato alternative. Però niente tv. Ho sudato più per quest'intervista che nelle partite più tese".