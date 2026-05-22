"Ho provato a portare Messi alla Lazio!": la rivelazione di Pedro
22.05.2026 12:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il protagonista dell'ultimo match program della Lazio è Pedro. In occasione della gara contro il Pisa, dove si chiuderà la sua carriera in biancoceleste, lo spagnolo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della società. In particolare ha rivelato alcuni retroscena di mercato, quando negli anni ha provato a portare alcuni suoi ex compagni nella Capitale. Tra questi c'è anche Lionel Messi. Di seguito le sue parole.
"Qualche mio ex compagno alla Lazio? Ci ho sempre provato. Anche con Messi (ride, ndr) ma ovviamente non era facile. Poi Jordi Alba e De Gea quando erano svincolati. Anche Bartra ricordo che ne parlai con Sarri. Stesso discorso per David Luiz. Mi sarebbe piaciuto fargli conoscere la passione dei nostri tifosi".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.