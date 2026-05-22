Ex Lazio | Reina: "Pedro, hai fatto la storia del calcio. Sarai sempre ricordato"
22.05.2026 11:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Anche Pepe Reina è presente nel video speciale di saluti per Pedro, che contro il Pisa vestirà per l'ultima volta la maglia della Lazio. L'ex portiere biancoceleste ha mandato un messaggio allo spagnolo, che nei prossimi giorni lascerà la Capitale. Di seguito le sue parole: "Pedrito! Complimenti per tutto, amico mio. Hai fatto la storia del calcio, della Lazio e sarai sempre ricordato anche in qualche altra città. Complimenti per tutto. Un grande in bocca al lupo e bene così sempre, amico mio".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.