Napoli, De Laurentiis irritato da Sarri: vira su altri profili per il dopo Conte

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RASSEGNA STAMPA - Sarri è ai saluti, pronto a lasciare la Lazio e a Napoli sognavano il suo ritorno. L’idea di un Sarri-bis scaldava l’ambiente, ma soprattutto De Laurentiis che ha cercato in tutti i modi di accontentare le richieste del toscano. Alla fine però, il tecnico non ha superato i dubbi e negli ultimi giorni - spiega il Corriere dello Sport - ha ampliato le distanze fino a farle diventare incolmabili.

Negli ultimi due giorni l’irrigidimento è diventato irritazione, il patron si è spazientito. Ha fretta di costruire il futuro e di assicurare al club un domani ambizioso con l’aiuto del ds Manna. E così, prosegue il quotidiano, dopo un’altra giornata trascorsa in attesa di una risposta positiva che non è arrivata, sono state tirate le somme. Sarri è orientato verso l’Atalanta e il club azzurro ha virato in modo decisivo su Allegri e Italiano.

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