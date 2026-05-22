"Sarri? Per me è secondo solo a Guardiola": l'elogio di Pedro
22.05.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni della Lazio nell'ultimo match program prima della gara contro il Pisa, Pedro ha parlato di Sarri e del loro rapporto durante tutta la sua carriera. Di seguito le sue parole: "Sarri secondo solo a Guardiola? Si. Guardiola ovviamente è stato importante, mi ha dato fiducia quando ero giovane, permettendomi di giocare in una squadra piena di campioni come il Barcellona. Sarri lo avevo avuto già al Chelsea, abbiamo vissuto tanti anni insieme, è stato un bel percorso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.