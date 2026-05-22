Lazio, i giocatori non hanno apprezzato l'attacco di Lotito. Il retroscena
22.05.2026 13:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - "Se i giocatori avessero gli attributi che c’ho io sarebbe già finita la partita, non c’è storia per nessuno. Il problema è che quando vanno in campo si cacano sotto...", ha tuonato Lotito negli ultimi giorni. L'attacco verso i giocatori della Lazio è diretto, soprattutto in merito alla finale di Coppa Italia contro l'Inter e al derby contro la Roma. E come riportato da La Repubblica la squadra non avrebbe affatto gradito quest'uscita durissima nei loro confronti da parte del patron, che aveva anche fatto visita a sorpresa alla festa d'addio di Pedro in un locale al Pigneto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.