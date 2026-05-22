Lazio-Pisa, Hiljemark prosegue il silenzio: la decisione alla vigilia del match
22.05.2026 14:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Anche pima dell’ultima volta. Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato del Pisa, che scenderà in campo sabato alle 20:45 contro la Lazio di Sarri all’Olimpico, Oscar Hiljemark non parlerà in conferenza stampa per presentare la partita. Si tratta della terza vigilia consecutiva senza dichiarazioni dell’allenatore in casa Pisa.
In totale, con questa sono sette le volte in cui non ha avuto luogo la consueta conferenza stampa. Il fatto è accaduto prima delle partite contro il Milan, la Juventus, la Roma, il Parma, la Cremonese e il Napoli fino ad arrivare a oggi.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.