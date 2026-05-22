Pedro tornerà alla Lazio? Ecco il suo pensiero sul futuro
22.05.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lazio, e pubblicata all'interno del match program per la gara contro il Pisa, Pedro ha parlato del suo futuro. Tra le varie possibilità si è soffermato anche su un suo possibile ritorno a Formello in un'altra veste. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se tornerò? Difficile dirlo ma spero di sì, nella vita non si sa mai. Mi piacerebbe tornare per aiutare la squadra, rimarrò sempre vicino alla mia Lazio".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.