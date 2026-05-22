Frosinone, Palmisani elogia Motta alla Lazio: "Mi ha impressionato!"

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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport per Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone con cui ha raggiunto la promozione in Serie A. Nel parlare dei talenti italiani del momento, soprattutto tra i pali, ha nominato anche Edoardo Motta della Lazio. Di seguito le sue parole.

"I calciatori emergenti ci sono e sono anche molto bravi. Io ho avuto fortuna e a volte penso che, senza l’infortunio di Sherri, non avrei fatto questo percorso. Devo essere grato ad Alvini, mi ha sempre incoraggiato a credere in me stesso. E a lavorare sodo".

"Tre giovani da Serie A? Direi subito Raimondo, Calvani e Cichella: sono forti e bravi. Tra i portieri che mi hanno impressionato in Nazionale direi Giovanni Daffara dell’Avellino, fortissimo, Edoardo Motta, che è già in A con la Lazio, e Diego Mascardi dello Spezia. Con tutti loro ho uno splendido rapporto".