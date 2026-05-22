Pedro spiega: "La Lazio deve ritrovare unione. Ora è difficile, ma..."
22.05.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Pedro parla del futuro della Lazio. Intervenuto ai microfoni ufficiali della società biancoceleste, con l'intervista pubblicata all'interno del match program per la gara contro il Pisa, lo spagnolo ha espresso il suo pensiero sulla direzione del club. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Cosa auguro al club per rinascere? La prima cosa è ritrovare l’unione tra squadra, tifosi e Società, andare tutti verso un'unica direzione. Questo permetterà alla Lazio di tornare grande: chi verrà qui dovrà lavorare forte per il bene del Club. Ora è difficile ma sono sicuro che la Lazio tra qualche anno tornerà a vincere trofei e a lottare per l'Europa e lo scudetto".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.