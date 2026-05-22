"Dopo la Lazio volevo lasciare": la rivelazione di Ranieri
Claudio Ranieri saluta Leonardo Pavoletti. L'ex allenatore della Roma ha salutato il centravanti, che a fine stagione lascerà il Cagliari. E all'interno del messaggio ha citato anche una partita contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Tutti quanti conoscono Leonardo Pavoletti come calciatore, capitano, persona unica e meravigliosa. Ma volevo ricordare un particolare, una partita a metá febbraio 2024. Perdemmo con la Lazio ed ero amareggiato. Entrando negli spogliatoi dissi che avrei lasciato. Quando un allenatore dice una cosa del genere normalmente i giocatori stanno zitti. Lui si alzò e disse di lottare tutti insieme. Questo dice tutto sul capitano che è stato e che è. Spero che possa restare come uomo di fiducia all'interno, perchè è una persona splendida".