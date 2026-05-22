Lazio, Pedro: "Senza i tifosi è stata dura. La situazione con la società..."

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All'interno match program della Lazio per la sfida contro il Pisa, Pedro ha fatto un bilancio della stagione attuale, che è stata piena di difficoltà e che si concluderà con il suo addio. Di seguito le sue parole.

"Quanto è stata dura questa stagione? Tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare ma rispetto la decisione. Giocare senza la loro spinta è stato difficile. Fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e Società".

"Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia: se la sarebbero meritata e sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto. Dove merita di stare".