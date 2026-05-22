“La Lazio molto più che calcio”, studenti e campioni insieme a Velletri: l'evento
Il 29 e il 30 maggio, al Campo Sportivo Giovanni Scavo di Velletri andrà in scena la prima edizione di "La Lazio molto più che calcio. I giovani incontrano i campioni", evento sportivo patrocinato da CONI Lazio, Regione Lazio e Comune di Velletri. Si tratta di un progetto rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie dei comuni dei Colli Albani, dedicato alla promozione della cultura dello sport. Nel corso delle due giornate saranno presenti delegazioni istituzionali e campioni pluripremiati della S.S. Lazio, che presenteranno in via teorica e pratica tutte le disciplone coinvolte. Tra queste la scherma, il Triathlon, il Taekwondo, il sollevamento pesi e Darts. Tra le altre cose, inoltre, ci sarà la possibilità di assistere a atterraggi dei paracadutisti, esibizioni di addestramento cani della Lazio Cinofilia, di arti marziali, aeromodelli, moto sportive.