Un ex Lazio con cui avrebbe voluto giocare? Pedro non ha dubbi sul nome
22.05.2026 16:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Ultime ore da calciatore della Lazio per Pedro, che formalmente rimarrà in biancoceleste fino al 30 giugno ma che domani allo stadio Olimpico giocherà la sua ultima gara in maglia Lazio.
Proprio per questo lo stesso Pedro è stato protagonista dell’intervista per il match program della Lazio. Interrogato anche sul nome di un ex biancoceleste con cui avrebbe voluto giocare, il canario non ha avuto dubbi. Di seguito la sua risposta.
“Dico Klose. Miro è stato un attaccante fortissimo, qui alla Lazio ancora oggi parlano tutti del suo atteggiamento e della sua straordinaria professionalità. È una leggenda”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.