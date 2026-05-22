Serie A, annunciati gli MVP della stagione 2025/26: tutti i premi

22.05.2026 16:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Serie A, annunciati gli MVP della stagione 2025/26: tutti i premi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lega Serie A ha annunciato gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026. Sono stati eletti il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista,  attaccante e il migliore in assolutodel campionato, oltre al miglior allenatore. Di seguito tutti i premiati.

RISING STAR: Kenan Yildiz (Juventus)

MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)

MIGLIOR DIFENSORE: Marco Palestra (Cagliari)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Nico Paz (Como)

MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martinez (Inter)

MVP ASSOLUTO: Federico Dimarco (Inter)

PHILADELPHIA COACH OF THE SEASON: Cristian Chivu (Inter)

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.