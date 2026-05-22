Bologna, Italiano: "Rigiocherei i quarti di Coppa Italia con la Lazio..."
22.05.2026 16:45 di Christian Gugliotta
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Alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro l'Inter, l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Interrogato su una gara che vorrebbe rigiocare, il tecnico non ha avuto dubbi:
"Quella con la Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia la rigiocherei volentieri. Con un po' più di attenzione, avendo il vantaggio delle gare casalinghe, potevamo fare meglio. Ai rigori è stata una fatalità che abbiano sbagliato i due primi rigoristi della squadra".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.