GOSSIP | Ilary Blasi e Francesco Totti ultimo atto: divorzio a un passo
22.05.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Dopo 21 anni arriva la parola fine sul matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice e l’ex capitano della Roma si sono incontrati in tribunale per l’ultima udienza del divorzio che da quattro anni ormai tiene banco. Come riportato da Il Messaggero entro un mese il giudice Gianluca Gelso ratificherà il provvedimento ufficiale... <<< ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI >>>
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