Pedro non dimentica Baroni: il legame con l’ex allenatore della Lazio
22.05.2026 17:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Protagonista dell’intervista al match program, Pedro ripercorre alla vigilia della sua ultima gara con la maglia della Lazio tutte le emozioni vissute in biancoceleste. E, nel farlo, non dimentica Marco Baroni, con cui lo scorso hanno ha realizzato 14 reti.
Queste le parole sull’ex allenatore della Lazio: “Con Baroni ho segnato molto, andavamo sempre all’attacco e mi sono divertito tanto. Peccato per l’Europa League perché avremmo potuto raggiungere la semifinale”.
Pedro torna poi ancora su Baroni nel capitolo dedicato agli allenatori della sua carriera: “Cito anche Baroni, una persona umile che dava tutto per il bene della squadra”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.