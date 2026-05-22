Lazio, Pedro riconosce i suoi gol più pesanti: la sfida social del club
22.05.2026 15:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'avventura di Pedro alla Lazio è ai titoli di coda. All'Olimpico, lo spagnolo disputerà contro il Pisa la sua ultima presenza in biancoceleste, in attesa di decidere se continuare la sua carriera altrove o appendere al chiodo gli scarpini. Nelle cinque stagioni trascorse nella Capitale, l'ex Barca collezionato tanti splendidi ricordi, decidendo spesso le partite grazie a gol pesanti, impressi nella memoria del popolo laziale. Sui canali social ufficiali del club, Pedrito è stato sfidato a riconoscere i suoi centri più importanti, per l'occasione mostrati attraverso delle clip video modificate. Ecco come se l'è cavata.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.