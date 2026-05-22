Lazio, le maglie che hanno fatto la storia arrivano ai Giochi Calasanziani - FT
Da 46 anni i Giochi dell'Istituto San Giuseppe Calasanzio sono una tradizione della cultura sportiva e pedagogica romana. Per questo è per noi un grande onore e un immenso piacere presenziare quest'anno alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Calasanziani, le Olimpiadi dei giovani studenti della Capitale.
Per l'occasione avrete la possibilità di vedere da vicino e fotografare le maglie del Lazio Museum che hanno fatto la storia della S.S. Lazio! Senza teche, senza vetri o filtri. Da Chinaglia a Re Cecconi, da Giordano a D'Amico passando per Nesta, Mihajlović e Lulić...
Le maglie veramente indossate dai tuoi idoli ti aspettano all'Istituto San Giuseppe Calasanzio Giovedì 4 giugno a partire dalle 18:00, entrata gratuita.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.