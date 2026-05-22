Pedro lascia la Lazio con un unico rimpianto: la sua confessione

22.05.2026 18:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Pedro lascia la Lazio con un unico rimpianto: la sua confessione

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio per il match program, Pedro si racconta a tutto tondo ripercorrendo rapidamente anche la sua avventura in biancoceleste.

Dai momenti più felici agli allenatori incrociati in panchina, passando ovviamente anche per i tifosi e per i compagni incontrati alla Lazio. C’è spazio, però, anche per il grande rimpianto con cui Pedro lascia i biancocelesti. Di seguito la sua confessione.

Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia” ha spiegato Pedro. Se la sarebbero meritata e sarebbe stata la conclusione perfetta”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.