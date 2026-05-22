Roma, El Shaarawy torna sul saluto ai tifosi contro la Lazio: "Grandissima emozione"

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Verona - Roma, il calciatore giallorosso Stephan El Shaarawy è tornato a parlare del derby, in particolare del momento del saluto con i suoi tifosi. La sfida contro la Lazio è stata infatti l'ultima allo Stadio Olimpico con la aglia della Roma. Di seguito le sue parole.

"La Roma mi ha dato veramente tantissimo: sia la società, sia la squadra, sia la città in generale. In questi anni sono cresciuto moltissimo e sono stato davvero bene. È una piazza che ti accoglie e ti dà subito tanto amore e affetto, cosa che ho ritrovato anche quando sono tornato nel 2021. Perciò, sono stato veramente bene in tutti questi anni, e ricevere questo saluto dall’Olimpico è stata una grandissima emozione, così come l’abbraccio di tutti i miei compagni".