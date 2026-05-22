Calciomercato Lazio | Provedel, non solo l'Inter: è la prima scelta del Bologna
CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Ivan Provedel. Con il contratto in scadenza nel 2027, in estate può lasciare la Lazio. Su di lui c'è l'Inter, che vorrebbe prenderlo come vice di Martinez (ruolo su cui però è dubbioso). Ma non solo: come riportato da Alfredo Pedullà, il portiere biancoceleste sarebbe la prima scelta del Bologna (che ha sondato anche Falcone del Lecce).
Un tentativo potrebbe farlo anche la Fiorentina, ma solo se sarà ceduto De Gea. Più indietro l'opzione Atalanta: Provedel vorrebbe seguire Sarri, ma non vorrebbe rimanere dietro a Carnesecchi che è il titolare indiscusso. La sua idea è quella di andare giocare, cosa che gli potrebbe mancare proprio a Formello. Nei prossimi mesi, infatti, oltre a Motta, potrebbe tornare anche Mandas (in più c'è Furlanetto). Da qui le riflessioni sull'addio.