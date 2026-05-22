"Mi rivedrete allo stadio": Pedro e la promessa ai tifosi della Lazio
22.05.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non è ancora andato via, ma già non vede l'ora di tornare. Pedro ha già promesso che verrà all'Olimpico anche dopo che avrà lasciato la Lazio. L'ha rivelato nell'ultima intervista rilasciata ai microfoni della società biancoceleste e pubblicata nel match program, prima della gara contro il Pisa. Di seguito le sue parole: "Se mi vedrete allo stadio? Assolutamente si! Al 100%, spero di poter festeggiare presto una bella vittoria dal vivo insieme ai nostri tifosi".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.