Lazio, l’Al Ittihad libera Conceicao? Cosa sta succedendo
22.05.2026 19:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Potrebbe rimanere senza panchina Sergio Conceicao, uno degli allenatori finiti nel totonomi per il futuro allenatore della Lazio nonostante l’altissimo ingaggio attualmente percepito all’Al Ittihad.
Proprio la squadra saudita, però, potrebbe decidere di esonerare il tecnico portoghese in vista della prossima stagione. Conceicao, infatti, non sarebbe certo di rimanere alla guida dell’Al Ittihad come riportato da Gianluigi Longari.
“Il management dell’Al Ittihad” si legge su un post pubblicato su X e ricondiviso su Instagram da Sportitalia “orientato a chiudere il rapporto con Sergio Conceicao in vista della prossima stagione”.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.