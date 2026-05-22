Lazio, Cruciani sul futuro di Sarri: "Sarebbe sorprendente se..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il giornalista Giuseppe Cruciani si è espresso in merito al futuro di Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio ma con un piede e mezzo già su una'ltra panchina. Si prevede una lotta a due tra Napoli e Atalanta, con la seconda che sembra in vantaggio. Di seguito le sue parole.
"Per me ci sono ancora il 40 per cento di possibilità che il tecnico possa tornare in azzurro. Poi non saprei. Rifiutare il Napoli, poi, mica è regicidio? Sarebbe sorprendente se il tecnico scegliesse l'Atalanta e non la squadra azzurra. Preferirebbe giocare la Conference League e non la Champions League, una scelta a sorpresa a dire il vero".
"Per il Napoli non penso che possa arrivare Allegri, lui resterà al Milan. Per quanto riguarda la panchina azzurra si fanno due nomi, sentivo di Grosso o Italiano, il tecnico che ha sempre affascinato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Staremo a vedere la scelta che faranno".