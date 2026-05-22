Pedro manda un messaggio a Lotito? Le parole sui tifosi della Lazio

22.05.2026 20:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Pedro manda un messaggio a Lotito? Le parole sui tifosi della Lazio

È Pedro il protagonista dell’ultimo match program della stagione. Alla vigilia della sua ultima gara con la maglia della Lazio, lo spagnolo è stato protagonista ai microfoni dei canali ufficiali del club dell’intervista alla vigilia del match.

Tra gli argomenti toccati anche l’immediato feeling di Pedro con il mondo Lazio. Un sentimento che il canario ha spiegato così: “Questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà”.

La passione dei tifosi è stato forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco” ha spiegato ancora Pedro, che proseguendo è sembrato quasi lasciarsi andare a un messaggio a Lotito citando i tifosi della Lazio: “Mi sono subito sentito a casa, è la loro vicinanza che fa grande la Lazio”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.