Pedro manda un messaggio a Lotito? Le parole sui tifosi della Lazio
È Pedro il protagonista dell’ultimo match program della stagione. Alla vigilia della sua ultima gara con la maglia della Lazio, lo spagnolo è stato protagonista ai microfoni dei canali ufficiali del club dell’intervista alla vigilia del match.
Tra gli argomenti toccati anche l’immediato feeling di Pedro con il mondo Lazio. Un sentimento che il canario ha spiegato così: “Questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà”.
“La passione dei tifosi è stato forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco” ha spiegato ancora Pedro, che proseguendo è sembrato quasi lasciarsi andare a un messaggio a Lotito citando i tifosi della Lazio: “Mi sono subito sentito a casa, è la loro vicinanza che fa grande la Lazio”.