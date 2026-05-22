Celtic, derby e non solo: Pedro sceglie il suo gol più pesante con la Lazio
22.05.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
I ricordi di Pedro. Al passo d'addio con la Lazio, lo spagnolo ha rilasciato un'intervista all'interno del match program della società biancoceleste, prima della sfida contro il Pisa. In particolare è tornato sui gol più pesanti che ha segnato con la maglia biancoceleste. Di seguito le sue parole: "Gol più pesante? Difficile sceglierne uno solo, quello nel derby, contro il Celtic e il Porto sono stati davvero speciali. La festa sotto la curva non la dimenticherò mai, rimarrà per sempre nel mio cuore".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.