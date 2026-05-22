Azpilicueta si ritira: il messaggio dell'ex compagno Pedro - FOTO

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© foto di Uefa/Image Sport

Cesar Azpilicueta lascia il calcio giocato. L'ex difensore di Chelsea e Atletico Madrid ha annunciato il suo ritiro nella giornata di oggi tramite un lungo post sui propri social. Tanto l'affetto ricevuto, sia dagli ex compagni che dalle squadre in cui ha militato. Tra i grandi campioni che hanno giocato assieme allo spagnolo c'è anche il laziale Pedro, il quale ha scelto di dedicargli un post che li raffigura insieme, di quando vestivano la maglia del Chelsea. Di seguito il messaggio dell'esterno della Lazio:

"Congratulazioni per la grande carriera che hai fatto @cesarazpi, con tanto lavoro e grande umiltà!! È stato un piacere giocare al tuo fianco per così tanti anni. Ti auguro il meglio per te e la tua famiglia in questa nuova fase".