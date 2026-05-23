Lazio, mercato libero o a saldo zero? La decisione non arriverà a breve

23.05.2026 09:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, mercato libero o a saldo zero? La decisione non arriverà a breve

RASSEGNA STAMPA - Il prossimo mercato della Lazio sarà libero o a saldo zero? Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la verità non emergerà a breve, perché la Lazio, come tutti gli altri club di Serie A il 16 maggio ha presentato soltanto la prima parte della documentazione richiesta. Il nuovo iter prevede infatti diverse tappe intermedie per il deposito dei documenti contabili e per gli adempimenti relativi alle mensilità di maggio. La Commissione esprimerà poi il proprio parere alla Figc entro il 30 giugno. 

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.