Lazio, Conceiçao più di un sogno: il portoghese può lasciare l'Arabia
RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a muoversi sul fronte allenatore, ma senza aver ancora preso una decisione definitiva. Thiago Motta è stato sondato, ma il tecnico guarda soprattutto all’estero, mentre Vincenzo Italiano aspetta il Napoli dopo aver monitorato anche gli sviluppi biancocelesti in passato prima di scegliere Bologna.
Restano vive le candidature di Raffaele Palladino e Fabio Pisacane, entrambi apprezzati dal ds Fabiani. Palladino, dopo le esperienze formative tra Firenze e Bergamo, sogna ora la panchina della Lazio proprio mentre Sarri potrebbe prenderne il posto a Bergamo. Pisacane, invece, rappresenta il profilo emergente: giovane, bravo con i ragazzi e reduce da una salvezza considerata quasi un’impresa.
Sfuma invece la pista Matías Almeyda, destinato al Monterrey in Messico. Ma nelle ultime ore, riporta il Corriere dello Sport, è tornato forte anche il nome di Sergio Conceiçao. Dall’Arabia Saudita arrivano segnali su una possibile separazione con l’Al-Ittihad e il tecnico portoghese non ha mai nascosto il suo legame con il mondo biancoceleste. Già nel 2024, dopo una gara di Champions tra Porto e Arsenal, aveva mandato un messaggio diventato iconico tra i tifosi: “Forza Lazio”.
Adesso quella che sembrava soltanto una suggestione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. Resta da capire se Lotito deciderà davvero di affidarsi a un vecchio cuore laziale per aprire un nuovo ciclo.