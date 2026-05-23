Flaminio, la Lazio attende novità nelle prossime ore: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Lazio - Flaminio, ci siamo quasi. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nelle prossime ore dal Campidoglio potrebbero arrivare aggiornamenti decisivi sulla convocazione della Conferenza dei Servizi Preliminare legata al progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio.
Dopo aver completato nelle scorse settimane la consegna di tutta la documentazione richiesta insieme alle integrazioni necessarie, il club biancoceleste attende ora il primo passo formale da parte del Comune di Roma. Sarà proprio questa fase ad aprire l’iter di valutazione sulla compatibilità tecnico-normativa del piano elaborato dal team di professionisti scelto da Lotito: un percorso destinato a svilupparsi soprattutto sul piano tecnico, più che politico, e che si preannuncia complesso e articolato per il numero di enti e soggetti coinvolti.