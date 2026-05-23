Pisa, dopo la Lazio caccia al nuovo tecnico: cresce l'idea Baroni
23.05.2026 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Dopo la deludente esperienza con la coppia Gilardino-Hiljemark, il Pisa vuole evitare nuovi rischi e affidarsi a un tecnico esperto della Serie B. Il profilo che convince di più è quello di Fabio Pecchia, libero dopo l’esonero dal Parma nel febbraio 2025, ma anche quello di Ignazio Abate, finito però anche nel mirino del Sassuolo in caso di addio di Grosso.
Come scrive il Corriere dello Sport, occhio anche all'idea Marco Baroni: l'ex tecnico della Lazio è uno specialista della categoria con due promozioni conquistate tra Benevento e Lecce. La situazione, però, è più complicata: Baroni è ancora sotto contratto con il Torino e potrebbe aspettare una nuova opportunità in Serie A.
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.