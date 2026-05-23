Calciomercato Lazio | Altalena Basic: può rinnovare, ma a una condizione
23.05.2026 10:45 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio c'è il fuoritutto. Molti calciatori lasceranno, chi per la scadenza del contratto chi per necessità. Tra questi c'è anche Toma Basic: il centrocampista croato è rinato in questa stagione, Sarri lo ha reintegrato in corso d'opera e lui lo ha ripagato rendendosi utile per la causa. Il suo contratto scade a giugno, il Venezia è in pressing ma l'opzione rinnovo resta sullo sfondo: secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Lazio vuole provare a rinnovargli il contratto, ma non potrà confermargli gli attuali 1,8 milioni di euro a stagione, il club deve contenere il più possibile i costi.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.