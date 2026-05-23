Lazio, emergenza fino alla fine: assenze e recuperi in extremis contro il Pisa
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri chiuderà la stagione esattamente come l’ha vissuta per mesi: in piena emergenza. La buona notizia per la Lazio è il recupero in extremis di Patric, pronto a stringere i denti dopo il forfait nel derby e a giocare da regista basso contro il Pisa nonostante la tendinopatia achillea bilaterale: il suo ritorno consentirà a Basic di avanzare nuovamente nel ruolo di mezzala.
Restano però tantissime le assenze tra infortuni e squalifiche. Fuori Rovella, Tavares e Taylor, fermati dal giudice sportivo, oltre a Cataldi, ancora alle prese con la pubalgia. Possibile anche un turno di riposo per Gila, debilitato dai problemi a ginocchio e caviglia accusati nelle ultime settimane.
In difesa, davanti a Furlanetto confermato tra i pali, dovrebbero agire Provstgaard e Romagnoli, con Marusic e Pellegrini sulle fasce. Provedel ha già chiuso la stagione dopo l’operazione alla spalla, mentre Motta si è fermato per un problema muscolare che, pur non grave, spinge lo staff a non correre rischi inutili.
I maggiori dubbi restano in attacco. Il ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen continua senza vincitori, mentre nella serata degli addii Pedro potrebbe partire titolare al posto di Zaccagni, alle prese con un lieve problema muscolare. Al centro dell’attacco spazio probabile a Noslin, con Dia e Maldini pronti dalla panchina. Ma a questo punto della stagione, per la Lazio, è ormai troppo tardi per aspettarsi risposte convincenti dal reparto offensivo.